Мошенники лишили жителя Муравленко наследства Фото: puradm.ru

В Муравленко возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал мужчина, который лишился наследства. Он обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности родственницу за мошенничество с документами.

Выяснилось, что мужчина, получив в наследство от отца автомобиль, вскоре обнаружил, что машина продана. Когда он ознакомился с договором купли-продажи, обнаружил несоответствие рукописного текста и подписи отца. После получения заключения почерковедческой экспертизы сомнения заявителя подтвердились, в документе стояла поддельная подпись.

Полицейские установили, что неизвестный, действуя в интересах родственницы наследника, составил фиктивный договор купли-продажи. Имущественный вред составил более 208 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Наказанием за такое преступление может стать штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.