Больница Нового Уренгоя возобновила плановые приемы Фото: vk.com Новоуренгойская центральная городская больница

Плановая помощь в стационаре возобновляется с 17 августа 2020 года. Однако в некоторых отделениях по-прежнему развернуты требуемые инфекционные койко-места, а в других продолжается текущий ремонт.

В связи с этим в полном объёме работают отделения, связанные с жизненно необходимой помощью. Приемы ведут кардиологи, хирурги, онкологи, неврологи. Не в полном объёме пока работают гинекологическое, офтальмологическое, детское соматическое и лор-отделение.

Госпитализация пациентов согласовывается с заведующими отделений, чтобы не допустить большого потока пациентов и минимизации риска заражения коронавирусом. Оформление в стационар осуществляется только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию и согласия на пребывание в стационаре в условиях риска заражения covid-19. Плановая помощь в поликлиниках также возобновилась 17 августа. Для безопасности пациентов на входах поликлиник организованы посты. Медицинские работники бесконтактным способом измерят температуру, уточнят цель визита. Пациентам необходимо иметь при себе маску.

В поликлинике 1 в южной части города вести приём будут специалисты узкого профиля. В поликлинике 2 в северной части города принимают участковые терапевты. Для людей с симптомами ОРВИ по-прежнему работают выездные бригады, врачи обследуют таких пациентов только дома. Также с 17 августа 2020г начинают работу центр здоровья детей, детская поликлиника, женская консультация.