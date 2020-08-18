На Ямале четыре лучших социальных проекта получат гранты Фото: yanao.ru

На Ямале подвели итоги конкурса на предоставление грантов от губернатора среди поставщиков соцуслуг. В этом году поступило 19 заявок от государственных и некоммерческих организаций социального обслуживания.

Три из четырех проектов-победителей направлены на оздоровление и социализацию граждан с ограниченными возможностями здоровья, один проект – на оказание помощи детям, попавшими в непростую жизненную ситуацию.

В центре внимания проекта лабытнангского учреждения соцобслуживания населения «Не один дома» – дети и пожилые, имеющие расстройство речи, слуха и зрения. Оздоровительные сеансы будут проводиться как в Центре, так и на дому у граждан.

Проект организации по социальной защите и социальному обслуживанию населения «Маяк» предусматривает создание кожевенной мастерской «Никита-кожемяка» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Создание собственных изделий поднимет самооценку граждан.

Третьим в рейтинге стал индивидуальный предприниматель Наталия Лопакова из Ноябрьска. В основе ее проекта – создание «Карусели адаптивных тренажеров». После двухнедельного курса тренировок на дому на одном тренажере гражданину будет предоставлен другой. Все это – бесплатно под присмотром инструктора.

Центр социального обслуживания в Муравленко. Команда учреждения представила проект по профилактике сиротства – создание детской площадки «С.М.У.З.И» (самовыражение, мотивация, уникальность, значимость, идейность).

За счет средств гранта планируется оборудовать специальное креативное пространство с интересным дизайном, мягкой модульной мебелью, различными настольными, спортивными и интеллектуальными играми. Здесь будут проходить интеллектуальные турниры, «квартирники», творческие лаборатории и другие интересные мероприятия для детей.