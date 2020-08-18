В Ноябрьске воришка незаметно вынес из магазина бензопилу Фото: pixabay.com

В Ноябрьске по горячим следам раскрыли кражу в магазине бензопилы стоимостью 16 тысяч рублей. О происшествии полиции рассказал сотрудник магазина.

В ходе проведенных оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции выяснилось, что неизвестный взял с витрины инструмент и ушел. После просмотра камеры видеонаблюдения, находящейся в магазине, правоохранители установили причастного к совершению кражи и задержали его.

Подозреваемым оказался ранее судимый 58-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Свою вину рецидивист признал полностью, пояснив, что хотел обогатиться. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщают в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.