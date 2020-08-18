В Ханымее сносят аварийные дома-ровесники поселка Фото: puradm.ru

В Ханымее на 6 аварийных жилых объектов станет меньше до конца года. Работы по ликвидации расселенных квадратных метров запланированы там, где больше 40 лет назад селились первые жители посёлка – это улицы Нефтяников, Первопроходцев и Мира. В Ханымее ещё более 130 семей нуждаются в расселении общая потребность в жилье на сегодняшний день составляет около 8 тысяч кв. м.

По программе сноса непригодных для проживания домов 2020 году справляют новоселье 10 ханымейских семей. Собственники расселённых квартир получили выплаты, а гражданам, проживающим по договорам социального найма, предоставили новое жильё, приобретенное администрацией поселка через аукцион.

Одновременно в этом году здесь началось строительство и проектирование трёх участков для возведения новых многоквартирных домов, которые впоследствии будут предоставлены жителям «авариек».

Освободившиеся от расселенных домов участки после подготовки предоставят ханымейцам под ИЖС. Ещё один вариант – реализация земель в рамках программы комплексной застройки сельских территорий.

На сегодняшний день в Пуровском районе признаны аварийными и подлежащими сносу 255 домов, 195 из них будут расселены до 2025 года. Помимо объектов в Ханымее, в этом году планируется снести 4 дома в Тарко-Сале и 1 в Уренгое.