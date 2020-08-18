Губернатор ЯНАО рассказал ноябрянам о судьбе поликлиники Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал жителям Ноябрьска о судьбе поликлинике на улице Изыскателей. Глава регионе в рамках своей поездки по территории ЯНАО посетил Ноябрьск. Напомним, маршрут строится на основе предложений ямальцев. Помимо основных объектов, губернатор посетит точки, о которых ему писали подписчики в социальных сетях.

Так одна из подписчиц в Instagram высказала опасение, что поликлинику закроют. В рамках «Честного маршрута» губернатор посетил это медучреждение. Он отметил, что здание в хорошем состоянии. Там принимают не только взрослых, но и детей - открыты два кабинета педиатра.

Глава региона сообщил, что таких планов нет, и учреждение будет работать. Более того, в Ноябрьске в больничном городке появится большая поликлиника на 1400 посещений.

- Отвечаю на вопрос горожанки, закрывать взрослое отделение мы не планируем, несмотря на строительство современной поликлиники в больничном городке. Небольшие отделения рядом тоже важны, чтобы получить базовую помощь. Специализированную будем развивать на базе новой больницы, - пояснил глава региона.