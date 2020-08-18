В Лабытнанги горожане придумают название арт-объекту байкеров Фото: vk.com Марины Тресковой

Представители мотосообщества Лабытнанги предложили горожанам самим придумать название новому арт-объекту, который был создан по инициативе этого объединения.

Глава Лабытнанги Марина Трескова поручила на платформе «Предлагай!» портала «Живём на Севере» провести сбор предложений. Поступило 16 идей.

- Благодарю всех, кто проявляет интерес к событиям, происходящим в городе, кто не остался в стороне и направил свои варианты, - отметила градоначальница.

Следующий шаг снова за лабытнангцами. Теперь на платформе «Решай!» дан старт голосованию за предложенные жителями варианты наименования арт-объекта. Наибольшим числом голосов определится самое оригинальное, интересное наименование, сообщает администрация города.