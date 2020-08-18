В Салехард поступили средства индивидуальной защиты для избирательного процесса Фото: salekhard.org

На склад территориального избиркома Салехарда поступили средства индивидуальной защиты. Более 30 тысяч масок и одноразовых ручек, защитные экраны, приборы измерения температуры, антисептики и халаты после сортировки распределят по 14 участкам.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и округе в день выборов голосующие получат все самое необходимое для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- Сегодня мы начнем сортировку, после чего будем оснащать избирательные участки. Защитные халаты предназначены для проведения голосования с выходом на дом, - сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии Салехарда Иван Сырков.

Как рассказали в администрации ямальской столицы, на каждом избирательном участке разработана своя схема движения людей, чтобы разделить потоки голосующих. В дни голосования на участках регулярно будет проводиться санитарная обработка и проветривание.