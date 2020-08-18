Губернатор Ямала встретился с медработниками Ноябрьска Фото: yanao.ru

В Ноябрьске губернатор Дмитрий Артюхов в рамках многодневной командировки посетил центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Медучреждение стало одним из первых на Ямале принимать больных с коронавирусной инфекцией. Вместе с главным врачом центра Людмилой Воловой губернатор отправился в так называемую «красную» зону. Он пообщался и с медиками на «передовой» и с пациентами.

Фото: yanao.ru

В центре 50 специализированных мест для больных коронавирусом. Успешно прошли лечение и выписались 245 пациентов с подтвержденным диагнозом. Круглосуточно работают три медицинских поста, включая интенсивную терапию. На каждом дежурит бригада из трех человек.

- Особенно тяжело было первые месяцы, потому что инфекция была новая. А сейчас мы уже знаем, как лечить. У нас созданы все условия и для работы, и для отдыха, - отметила медсестра СПИД-Центра Людмила Алексеева.

Губернатор вручил медикам почетные грамоты и благодарности Президента и председателя Совета Федерации, а также присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения ЯНАО».

После этого Дмитрий Артюхов посетил клинико-диагностическую лабораторию центра, где проводят исследования на ВИЧ. Опираясь на результаты исследований, можно определить особенность течения болезни и назначить терапию на ранних стадиях заболевания.

Побывал губернатор и на станции «Скорой помощи». Там сейчас в пилотном режиме внедряется автоматическая информационная система для медиков. Она позволит создать единое информационное пространство для врачей «Скорой» и больниц, увеличить скорость оформления пациентов и сократить количество бумаг.