На трассе Сургут-Салехард столкнулись легковушка и мотоцикл Фото: Госавтоинспекция Ямала

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Сургут-Салехард пострадал байкер. Авария произошла 17 августа около 15 часов 50 минут. По сообщению Госавтоинспекции ЯНАО, на 992 километре автодороги столкнулись автомобиль «Рено» и мотоцикл «Хонда». Водитель легковушки при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении байкеру. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. С начала 2020 года в 2903 зарегистрированных ДТП, погибло 25 человек и 280 травмированы, в их числе 27 детей.