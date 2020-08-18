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Станция скорой помощи в Ноябрьске готовится к работе по новой системе

Все бригады неотложки будут работать с электронными планшетами
Анна ПоляковаАннаПолякова
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На базе Ноябрьской станции скорой медицинской помощи реализуют пилотный проект по внедрению единой информационной системы, которая поможет работать быстрее. Все бригады неотложки будут выезжать на вызовы с электронными планшетами. Информация о пациентах будет храниться в электронной базе.

Новое программное оборудование начнет действовать в начале сентября. Все сведения, которые медики внесут в базу данных по итогу визита, будут доступны врачам центральной городской больницы в случае, если потребуется госпитализация, сообщили в администрации Ноябрьска.

Программное обеспечение позволит медикам скорой оказывать консультационную поддержку фельдшерам отдаленных поселений по видеосвязи. Служба 112 сможет контролировать благодаря системе скорость и качество отработки инцидента всеми службами — МЧС, скорая, полиция.