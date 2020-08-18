В Салехарде автомобилист сбил юного велосипедиста и скрылся Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Салехарде водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего велосипедиста. ДТП случилось 17 августа около 17 часов 17 минут на улице Шалгина. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, при осуществлении разворота в дворовой территории автомобилист не убедился в безопасности манёвра, допустил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Водителя установить не удалось. В результате юный велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых два человека травмированы. С начала 2020 года в 2903 зарегистрированных ДТП, погибло 25 человек и 280 травмированы, в их числе 27 детей.