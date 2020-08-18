На Ямале сняты ограничения пребывания граждан в лесах Фото: yanao.ru

На Ямале снимаются ограничения на посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств. Условия изменились с 17 августа, сообщает в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Напомним, запрет в автономном округе был введен 9 июля в связи с действием особого противопожарного режима для обеспечения безопасности жителей и населенных пунктов.

Всего с начала пожароопасного сезона возникло 112 природных пожаров на 2 353,54 га, в том числе в лесном фонде 94 пожара на 1 921,64 га.