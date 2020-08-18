Погода на Ямале 18 августа: повсеместно пройдут дожди Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 18 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +17 градусов, облачно, дождь, ветер восточный 7 м/с.

В Ноябрьске + 20 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь – во второй половине дня, ветер восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +20 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Надыме +18 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском +20 градусов, облачно, дождь, гроза – до обеда, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, малооблачно, в первой половине дня ожидается дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +19 градусов, пасмурно, днем – без осадков, ветер восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +17 градусов, пасмурно, дождь, ветер восточный 7 м/с.