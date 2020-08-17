Главный музей Ямала возобновляет работу Фото: МВК

Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского 18 августа вновь распахнет двери своим посетителям. Заработают долгожданные выставки, детские площадки, экскурсионные программы, мастер-классы и прочие культурно-досуговые мероприятия.

Тем не менее, в главном музее Ямала напомнили, что, несмотря на это, продолжается режим ограничений. Посещения возможны по строгим правилам. Так, например, доступ для индивидуальных посетителей строго по записи через кассу и электронному билету в час до 10 человек. При себе необходимо иметь защитную маску. Действует ограничение музея по времени, с дроблением на периоды для дезинфекции помещений.