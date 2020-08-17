В Ноябрьске при проектировании микрорайонов запланируют проезды для техники Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске при проектировании строительства в микрорайонах существующей застройки предусмотрят компенсационные мероприятия по организации технологических проездов для техники. Об этом сообщили в администрации города.

В адрес главы города поступили обращения от ноябрян о том, что строительные площадки, расположенные возле жилых домов, создают проблемы для горожан, которые в них проживают. Дороги приходят в негодность из-за интенсивного движения строительной техники.

После одного из таких обращений на место выехал глава города Алексей Романов. Жительница дома на улице Школьной рассказала, что из-за того, что по соседству строительные площадки - затруднен проезд к жилому дому. Грунтовые дороги разбиты большегрузами.

- Вместе с жителями приняли решение сделать временный проезд с другой стороны дома. В дальнейшем при проектировании будем учитывать такие моменты. Люди не должны испытывать неудобства при строительстве объектов рядом, - прокомментировал Алексей Романов в своём телеграм-канале.