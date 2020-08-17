В Салехарде организуют WI-FI зоны для горожан Фото: salekhard.org

В Салехарде WI-FI зоны предлагают разместить в парковых зонах, на улице Ленина, в городском саду, парке Победы, на площади у «Поляриса» и на набережной озера Лебяжье. Это ещё одна инициатива, вошедшая во второй этап проекта «Уютный Ямал».

- Нехватка и недоступность интернета – частая тема для обсуждения, так как не каждый учащийся может обеспечить себе доступ к онлайн-услугам, у многих просто нет финансовой возможности, – комментирует автор проекта Некоча Окотэтто.

По мнению автора идеи, доступ в интернет играет определенную роль в студенческой жизни. Он является хорошим помощником для тех, кто желает получить новые знания и дополнительное образование, а также пройти онлайн-курсы и просто пообщаться с близкими, которые находятся далеко.

Всего в этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» салехардцами было подано 23 заявки. Восемь инициатив прошли во второй этап реализации проекта «Уютный Ямал».