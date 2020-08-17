Ямал признан лидером по качеству организации межбюджетных отношений Фото: yanao.ru

Накопленный практический опыт межбюджетных отношений на Ямале отмечен Минфином финансов Российской Федерации. По итогам работы за 2019 год округ признан лидером среди субъектов РФ по качеству организации межбюджетных отношений на региональном уровне и взаимодействию с органами местного самоуправления. По результатам оценки Ямал набрал наивысший балл по качеству организации работы в этом направлении.

В федеральном финансовом ведомстве отмечают, что межбюджетные отношения в округе способствуют устойчивости и самостоятельности муниципальных финансов, а также повышают ответственность получателей целевых межбюджетных трансфертов за эффективность расходования бюджетных средств.

Для приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным департаментом финансов автономного округа подготовлено 4 законопроекта и 26 правовых актов, сообщили в правительстве ЯНАО.

Практический опыт Ямала учтен Минфином России при разработке сборника модельных актов для реализации положений Бюджетного кодекса РФ, где на примере лучшей практики использованы правовые акты ЯНАО в качестве модельных для применения другими субъектами РФ.

На протяжении всех четырех лет осуществления оценки качества организации межбюджетных отношений Ямал традиционно получает наивысший балл, занимая в России лидирующую позицию по данному направлению.

Региональное правительство проводит масштабную работу по совершенствованию механизмов межбюджетного регулирования и созданию предсказуемых, устойчивых правил предоставления межбюджетных трансфертов, позволяющих сформировать сбалансированные бюджеты бюджетной системы региона.