В Ноябрьске местного жителя обвиняют в оскорблении судьи Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске завершили расследование уголовного дела об оскорблении судьи. В неуважение к суду обвиняют 52-летнего мужчину. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, 9 июля 2020 года во время рассмотрения административного материала подсудимый публично оскорбил нецензурной бранью мирового судью судебного участка.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Теперь головное дело с утвержденным прокурором г.Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд.