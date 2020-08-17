В Надыме малыш едва не выпал из окна многоэтажки Фото: группа "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com

Надымчане были шокированы безответственностью мамаши, оставившей малышей в квартире с открытым окном. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности горожан и оперативному реагированию сотрудников МЧС.

Фото: группа "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com

Очевидцы заметили на подоконнике у открытого окна на шестого этажа жилого дома в микрорайоне «Олимпийский» ребенка. Малыш сидел на четвереньках, рискуя упасть. Когда ребенок заметил приближающуюся выдвижную лестницу – спрятался в квартире.

Фото и видео опасной ситуации появились в социальной сети «ВКонтакте». Выяснилось, что дети были оставлены без присмотра (близнецы 2018 года рождения). В настоящее время они находятся под присмотром органов опеки. Ситуация под контролем.