В Новом Уренгое рабочий, ремонтировавший квартиру, обокрал хозяйку Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое раскрыли кражу золотых изделий в квартире, хозяйка которой сообщила, что у нее исчезли украшения на сумму 62 тысяч рублей.

Выяснилось, что в квартире в это время шел ремонт, работали приглашенные мастера - двое молодых людей. Один из них, воспользовавшись тем, что хозяйки не было дома, а за его действиями никто не наблюдал, в течение нескольких дней похищал золотые браслеты, цепочки и крестики. Драгоценности он вытаскивал из сумочки, находящейся в коридоре, После этого украденные вещи сдавал в ломбард, вырученные деньги тратил на свои нужды.

Личность злоумышленника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый молодой человек 1999 года рождения. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый вину признал, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.