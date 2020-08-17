В Ноябрьске активисты очистили лес от мусора Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске активисты восьмого микрорайона уже во второй раз провели субботник и очистили лес от мусора, который там оставили их соседи. Как сообщили в администрации города, восемь человек собрали около 30 мешков хлама объемом 120 литров.

Несмотря на то, что это уже не первый выход активистов в лес, они отмечают, что мусора осталось еще много. Один из организаторов Динара Фахрутдинова обратилась к землякам с призывом сохранять чистоту, так как зона, которую убирали на прошлой неделе, уже снова требует чистки. Предлагается повторно собраться 22 августа в 12:00.

Активистов поблагодарил глава Ноябрьска Алексей Романов в своем Telegram-канале. Он отметил, что такая инициатива достойна уважения. -В прошлом году поработал с молодежными трудовыми отрядами. В следующие выходные, если позволит погода, вместе с молодежным советом приведем в порядок территорию музея под открытым небом, - написал в соцсети мэр.

Традиционно большая уборка пройдет в Ноябрьске в преддверии Дня города - с 24 августа по 4 сентября. Постоянные участники акции «Чистый город» - организации и предприятия, уже знают свои территории.