Новоуренгойца за убийство сына отправили на 7 лет в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое 67-летнего мужчину признали виновным в убийстве сына. Пенсионер расправился с родным человеком во время пьянки.

Это произошло ночью 12 марта 2020 года. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчиной и его 44-летним сыном возник конфликт. Отец схватил кухонный нож. Он нанес им удары в область груди и рук. Мужчина скончался через некоторое время на месте происшествия.

Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении пенсионера. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.