В Салехарде предлагают установить кормушки для собак

В Салехарде предлагают установить кормушки для бездомных собак Фото: salekhard.org

Салехардское общество защиты животных в рамках предложило установить на улицах города кормушки для собак, выпущенных из приюта. Идея, которая принадлежит жительнице города Ольге Черкашиной, вошла во второй этап конкурса «Уютный Ямал».

По мнению автора проекта нужно комплексно помогать бездомным животным: кормить, заранее стерилизовать животное и найти дом. Но не всем животным получается сразу обрести своих хозяев, в результате такие собаки в поисках пищи отправляются искать себе пропитание в мусорных баках. Наполнять ёмкость кормом предлагается неравнодушным жителям города и волонтерам.

Напомним, что с начала года при поддержке губернатора Ямала окружные приюты для бездомных животных работают по программе - отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежние места обитания не агрессивных и социализированных особей, пояснили в администрации Салехарда.

Всего в 2020 году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» салехардцами было подано 23 заявки. Восемь инициатив прошли во второй этап реализации проекта «Уютный Ямал».