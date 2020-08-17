Губернатор Ямала осмотрел главные стройки Ноябрьска Фото: Администрация Ноябрьска

Ноябрьск стал первым городом, куда отправился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках многодневной командировки по Ямалу. Напомним, поезду глава региона планировал совершить раньше, однако из-за своей болезни рейд пришлось отложить.

Он посетил строительную площадку детского сада «Морозко», который планируют сдать к концу ноября. Дошкольное учреждение сможет принять 240 ребятишек. Для воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет сформируют ясельные группы на 40 мест. Новый садик позволит разгрузить другие. Строятся ещё два: в микрорайоне «В» — на 240 мест, в 8-м микрорайоне — на 190 мест.

Губернатор также оценил темпы ремонта дороги на улицах Муравленко и Советской. Рабочие обновляют протяженные участки проезжей части и тротуаров. Обновление трассы идут по графику.

На улице Магистральной глава региона вручил ключи от квартир нуждающимся в жилье северянам. Сменят ветхую жилплощадь на комфортные квартиры в пятиэтажном доме 15 семей.