В Лабытннаги теплых остановок будет больше Фото: Администрация города Лабытнанги

В Лабытнанги установили еще один автобусный павильон с подогревом. «Умный павильон» появился напротив строящейся многофункциональной площадки отдыха. Сейчас теплую остановку подключают к инженерным коммуникациям. Для суровых условий Заполярья это не только комфорт, но и сохранение здоровья людей.

Горожане уже оценили достоинства «умного павильона», установленного возле поликлиники. С таким же комфортом теперь можно будет ожидать автобуса и на Автострадной. Как пояснила глава города Марина Трескова, благодаря нацпроекту формирования комфортной городской среды один из районов города, на перекрёстке улиц Дзержинского – Автострадная, благоустраивается в комплексе.

Возводится многофункциональная площадка отдыха. В прошлом году проведен ремонт улицы Автострадная, в этом году проводится капремонт улицы Дзержинского, от улицы Студенческая. Попутно благоустраиваются дворы это напротив строящейся площадки отдыха, и в непосредственной близости.