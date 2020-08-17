В Пуровском районе приют для бездомных животных откроется в сентябре Фото: puradm.ru

Приют для бездомных животных в Пуровском районе распахнет двери для питомцев уже в начале сентября. Этот вопрос обсуждался накануне не совещании в режиме видеоконфернцсвязи, котором приняли участие исполняющий полномочия главы района Антон Колодин и руководители профильных учреждений.

Комплекс рассчитан на 150 вольеров для собак и 20 бездомных котов и кошек со всего района. Отловом и доставкой безнадзорных животных будут заниматься специализированные службы.

Приют для четвероногих находится в стадии документального оформления передачи строений и сооружений, входящих в состав имущественного комплекса. Специалисты рассчитывают закончить процесс оформления в первой половине сентября и передать помещения под управление пуровского благотворительного фонда «Подари жизнь».

Собравшиеся обсудили вопрос вакцинации поголовья оленей. В Пуровском районе насчитывают почти 18 тысяч голов в оленеводческих хозяйствах и более 3 тыс. в частном секторе. По информации таркосалинского отдела Ноябрьского центра ветеринарии, в хозяйствующих предприятиях района вакцинация завершена на 100%, в частном секторе прививочная кампания также должна завершиться в ближайшие дни, сообщили в администрации района.