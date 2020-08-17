На Ямале организации соцобслуживания начинают принимать посетителей Фото: yanao.ru

На Ямале в организациях соцобслуживания частично снимаются ограничения, вызванные пандемией. С 17 августа дети, люди с ограниченными возможностями и граждане до 65 лет смогут получать услуги на базе учреждений. Напомним, с марта 2020 года подопечные обсуживались дистанционно, общаясь со специалистами по телефону и с помощью видеосвязи.

- Исключением стали пожилые, нуждающиеся в надомном социальном обслуживании, которые продолжали получать помощь очно с соблюдением всех мер безопасности, - рассказала директор окружного департамента соцзащиты населения Елена Карпова.

Теперь прием получателей соцуслуг будет вестись индивидуально, строго по расписанию. Такие условия созданы, чтобы избежать излишних контактов. От посетителей требуется соблюдение масочного режива. При входе всем измерят температуру тела и обработают руки. Дети и взрослые с признаками ОРВИ попасть в учреждения не смогут. После каждого занятия помещения будут обрабатываться дезинфицирующими средствами и проветриваться.

В первую очередь, планируется организация работы с инвалидами, которые больше всех нуждаются в помощи после длительного перерыва. С пожилыми старше 65 лет занятия продолжат в дистанционной форме.

До особого распоряжения на изоляции также будет пребывать Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико».