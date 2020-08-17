На Ямале все лесные пожары потушены Фото: 89.mchs.gov.ru

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа все недавно действующие пожары потушены. Напомним, минувшую неделю очаги возгораний были зарегистрированы в Надымском, Пуровском, Красноселькупском, Тазовском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона возникло 112 природных пожаров на 2 353,54 га, в том числе в лесном фонде 94 пожара на 1 921,64 га.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 02.07.2020 по 01.09.2020 действует особый противопожарный режим, а с30.07.2020 по 19.08.2020 ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

О фактах обнаружения пожара в лесу сообщать на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00, или в региональную диспетчерскую службу Ямало-Ненецкого автономного округа 8-(34922)5-28-27.