Городской парк в Надыме хотят превратить в Лукоморье Фото: ФОТО: VK.COM Дмитрий Жаромских

Жителям Надыма предложили обновить городской парк. Общественную территорию могут превратить в сказку. За основу взята идея пушкинского Лукоморья. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских на своей странице во «ВКонтакте».

Концепция реновации городского парка предложена на сайте «Живем на Севере». Для Надыма она идея Лукоморья не нова – старожилы помнят и избушку Бабы-Яги и стилизованные горки.

Горожанам предложили включиться в обсуждение, вносить предложения и пожелания, но не забывать, что сохранение сформировавшейся экосистемы является безусловным приоритетом.