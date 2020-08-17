АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после ремонта два резервуара для хранения нефти в Нижневартовском УМН Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило плановый ремонт и ввело в эксплуатацию два резервуара вертикальных стальных с понтоном объемом по 20 тыс. куб. м (РВСП-20000) на линейных производственно-диспетчерских станциях «Самотлор» и «Урьевская» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (УМН) в ХМАО-Югре. Работы проводились в соответствии с программой технического перевооружения и капитального ремонта с целью повышения промышленной и экологической безопасности производственных объектов.

Типовой диаметр РВСП-20000 превышает 45 м, высота емкости – почти 12 м. Техническое перевооружение резервуаров проводилось с лета прошлого года. Суммарно на двух резервуарах были заменены более 150 листов конструкции и весом около 140 тонн. Для обеспечения защиты металлоконструкций от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность конструкций крыши, стенки, днища емкости общей площадью свыше 10 тыс. кв м.

Также в процессе технического перевооружения выполнена замена подземных и надземных трубопроводов, построены блок-боксы помещений с электроприводными задвижками, заменены системы заземления, электрохимзащиты и автоматики. Реконструированные резервуары оснащены системами пожаротушения и охлаждения, электроснабжения. После успешного завершения гидравлических испытаний резервуаров на определение прочности и герметичности конструкций, а также работоспособности систем пожаротушения и охлаждения они были введены в эксплуатацию согласно графику.