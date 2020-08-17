На Ямале разрешили проведение туристических походов Фото: 89.mchs.gov.ru

На Ямале возобновились туристические походы. Об этом сообщает окружной туристско-информационный центр.

Ямальские спасатели напоминают, что - регистрация туристической группы в случае нештатной ситуации упрощает поиск и оказание своевременной квалифицированной помощи.

Правительство РФ обязало организаторов активных видов туризма в России не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, и самих туристов, осуществляющих самостоятельные путешествия по России.

Для удобства туристов на сайте Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу создана возможность заполнить форму для регистрации туристской группы онлайн.