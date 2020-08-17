На Ямале стартовал сезон осенней охоты на ичь

На Ямале стартовал сезон осенней охоты на пернатую дичь Фото:

На Ямале постепенно происходит открытие сезона осенней охоты на дичь. К этому времени более 600 жителей региона, имеющих охотничий билет, получили право заниматься этой осенью любительской и спортивной охотой - в общедоступных охотничьих угодьях.

С 15 августа открылся сезон охоты на боровую дичь. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года. С 28 августа по 31 декабря можно будет поохотиться на водоплавающую дичь. Напомним, согласно распоряжению правительства автономного округа, с 8 августа по 27 августа охотиться на водоплавающую дичь запрещено. Такое решение принято для того, чтобы дать молодым птенцам окрепнуть для осенней миграции.

Как объяснил начальник управления по охране и регулированию использования животного мира окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олег Истрати, в августе у большинства водоплавающих птиц местных популяций к открытию сезона охоты птенцы не успевают подняться на крыло.

Охота в этот период создает сильный фактор беспокойства, в результате чего выводки распадаются, и потерявшиеся птенцы становятся легкой добычей охотников и хищных животных.

Он также отметил, что сейчас на территории Ямала действует особый противопожарный режим. Охотникам в общедоступных охотничьих угодьях необходимо соблюдать пожарную безопасность, напомнили в правительстве ЯНАО.