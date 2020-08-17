Новый Уренгой примет фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера» Фото: администрация Нового Уренгоя

Фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера» в 2020 году пройдет в Новом Уренгое. Творческое состязание начнется 20 августа в 13.30 в районе ТРЦ «Солнечный».

В нем примут участие 17 мастеров, прошедших отборочный этап - конкурс эскизов. Это представители Ямала, Якутии, Удмуртии, Мордовии, Томской, Московской, Самарской, Пензенской областей, Красноярского и Краснодарского краёв.

Работы мастеров будут отображать наиболее яркие и интересные объекты фольклора народов Севера, традиционные верования, обычаи, обряды, легенды. Ямальцы станут свидетелями рождения шедевров. Процесс работы над скульптурами можно будет наблюдать на открытом воздухе. Итоги конкурса подведут – 29 августа, сообщили в администрации города.

Фестиваль парковой скульптуры уже проходил в Новом Уренгое пять лет назад, тогда он был приурочен к 40-летию города. Нынче, в преддверии 45-летнего юбилея, такое мероприятие решено провести еще раз. Напомним, в 2019 году фестиваль проходил в п. Горнокнязевск Приуральского района