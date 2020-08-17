В Салехард прибудет парусная экспедиция Фото: salekhard.org

В Салехард планирует прибыть парусная экспедиция из Архангельска. Две яхты «Сибирь» и «Жемчужина» причалят в берегу окружной столицы 2 сентября. Организаторами экспедиции со стороны Ямало-Ненецкого автономного округа выступает Российский центр освоения Арктики.

Чтобы отдать дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны и возложить венки в местах гибели кораблей, путешественники проделают длинный путь. Они пройдут вдоль Арктического побережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Пересекут водные акватории рек Иртыш и Обь по регионам Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Омской областей.

- Мне очень приятно, что в ходе экспедиции члены экипажа отдадут дань священной памяти защиты нашего Отечества, - сказал капитан первого ранга, замкомандующего Беломорской военно-морской базы Станислав Руссианов.

Он отметил, что в годы Великой войны беломорцы внесли достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск в Заполярье, в западном секторе Арктики, они участвовали в проводке конвоев по обеспечению судов, защите неба Поморья, сделали всё возможное, чтобы быстрее разгромить врага на этом рубеже военных действий.