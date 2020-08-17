В Ноябрьске на месте недостроя появится жилой дом Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске демонтировали объект незавершенного строительства, который занимал участок на пересечении проспекта Мира и улицы Советская с 2006 года. Свайное поле стояло здесь более 14 лет.

Этот объект незавершенного строительства не украшал город и был небезопасным. Его судьбой озаботились с 2016 года. В 2020 году объект передан в собственность муниципалитета. Как сообщили в администрации Ноябрьска, средства для расчистки территории нашли в 2020 году. Подрядчик уже приступил к работам.

- Эта земля предназначена для среднеэтажной жилой застройки. Уверен, со временем здесь появится новый, красивый и комфортный дом, - отметил в своем телеграм-канале глава города Алексей Романов.