Погода на Ямале 17 августа: пасмурно и дождливо Фото: pixabay.com

В понедельник, 17 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер южный 3 м/с.

В Ноябрьске + 16 градусов, пасмурно, кратковременный дождь – в первой половине дня, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер юго-западный 3 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 1 м/с.

В Губкинском +16 градуса, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, пасмурно, днем - дождь, ветер юго-западный 1 м/с.

В Муравленко +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 3 м/с.

В Лабытнанги +14 градусов, пасмурно, без осадков, ветер южный 4 м/с.