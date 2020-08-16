Совещание на велосипеде: мэр Салехарда Алексей Титовский прокатился с проверкой по городу

Ямальские чиновники провели выездное совещание в формате автопробега, Фото: salekhard.org

Ямальские чиновники провели выездное совещание в формате автопробега, во главе которого был глава города Алексей Титовский. Команда стартовала от сквера на ул. Чубынина, 12, где проводят благоустройство.

На объекте уже уложена тротуарная плитка, в ближайшее время начнется установка малых архитектурных форм. Жители города сами выбрали, что должно появиться в новом сквере – подвесные качели, модульные скамьи и арки, напоминает администрация Салехарда.

Далее колонна последовала на площадь «Сияние севера». Благоустройство этого объекта включено в программу «Комфортная городская среда». Решение о приоритетности реализации этого проекта будут принимать жители в ходе очного голосования в середине сентября на специально созданных счетных участках.

Самый масштабный проект благоустройства – Озеро Лебяжье. Сейчас здесь укрепляют береговую линию, строят прогулочную зону, готовят основание под спортивную площадку. Предстоит выполнить большой объем работ, в итоге озеро станет прекрасным местом для семейного отдыха и совместных прогулок.

– Озеро всегда привлекало горожан, уверена после благоустройства, желающих прогуляться здесь, насладиться красотой природы, покормить уток и просто провести время на свежем воздухе станет гораздо больше. Очень важно, строительство и благоустройство таких объектов. Это показательные места, их посещают гости окружной столицы и именно в таких местах, создается общее впечатление о городе, – говорит депутат городской думы Лариса Цупикова.

В центре активного отдыха «Горка-парк» на ул. Комсомольской о своих идеях главе города рассказал руководитель Федерации сноуборда и экстремальных видов спорта Ямало-Ненецкого автономного округа «Экстрим-прогресс» Василий Моргунов: территории не хватает большой парковки и детской площадки для детей. Инициатива общественника вошла в список второго этапа реализации проекта «Уютный Ямал». Решение о том, будет ли финансироваться это предложение из городского бюджета в следующем году, также примут жители на портале «Живем на Севере».

Кроме того, чиновники проверили ход капитального ремонта в городском жилфонде и дорожные работы. Подводя итог поездки, Алексей Титовский отметил – в этом году проводится большой объем работ по всем направлениям.

– Мы еженедельно посещаем все эти объекты, общаемся с подрядчиками, сегодня выбрали такой формат поездки. Проезжая по улицам города на велосипеде, можно более детально увидеть те нюансы, на которые необходимо обратить внимание, – говорит глава города.