Погода на Ямале 16 августа: дожди и грозы

Днем в ЯНАО будет до +13… +18, местами температура повысится до +21… +26 Фото: Ирина Ромашкина

В воскресенье, 16 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.

Ночью в округе похолодает до +2… +7, при натекании облачности до +12… +17. Днем в ЯНАО будет до +13… +18, местами температура повысится до +21… +26.

В Салехарде и Лабытнанги +15 градусов, облачно, штиль.

В Новом Уренгое +15 градусов, облачно и дождь, ветер легкий, северный 2-3 м/с.

В Губкинском +14 градусов, облачно и слабый дождь, ветер легкий, западный 2-3 м/с.

В Тарко-Сале +18 градусов, облачно и дождь, штиль.

В Надыме +10 градусов, облачно и слабый дождь, ветер легкий, северный 2 м/с.

В Ноябрьске и Муравленко +13 градусов, облачно, ветер легкий, западный 2-3 м/с.