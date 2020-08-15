Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 августа 2020 года увеличилось на 90 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 90 и составило 12 436 человек.

За минувшие сутки 124 человека выздоровели (за весь период – 11 512), 345 пациентов – госпитализировано с COVID-19 (из общего числа болеющих), 11 пациентов – в тяжелом состоянии (из общего числа госпитализированных), 1 – в крайне тяжелом (из общего числа госпитализированных), 5 пациентов – на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных), 4 576 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 428 872). За сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 204).

72 новых случая COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 9 232): Новый Уренгой – 10 (за весь период – 3759, выздоровели – 3468), Салехард – 8 (за весь период – 966, выздоровели – 779), Губкинский – 8 (за весь период – 952, выздоровели – 875), Ноябрьск – 8 (за весь период – 886, выздоровели – 610), Тарко-Сале – 2 (за весь период – 748, выздоровели – 573), Муравленко – 14 (за весь период - 576, выздоровели – 252), Надым – 7 (за весь период - 337, выздоровели – 265), Лабытнанги – 5 (за весь период – 198, выздоровели – 120), п. Пурпе – 4 (за весь период - 185, выздоровели – 134), п. Пангоды – 2 (за весь период - 133, выздоровели – 124), п. Тазовский – 1 (за весь период - 111, выздоровели – 85), п. Уренгой – 2 (за весь период - 99, выздоровели – 65), п. Красноселькуп – 1 (за весь период - 42, выздоровели – 19), п. Харп – новых нет (за весь период - 67, выздоровели – 47), п. Пуровск – новых нет (за весь период - 52, выздоровели – 44), п. Ханымей – новых нет (за весь период - 42, выздоровели – 36), п. Аксарка – новых нет (за весь период - 28, выздоровели – 19), с. Яр-Сале – новых нет (за весь период - 18, выздоровели – 13), п. Приозерный – новых нет (за весь период - 8, выздоровели – 6), п. Ягельный – новых нет (за весь период – 7, выздоровели - 7), с. Самбург – новых нет (за весь период - 6, выздоровели - 2), с. Антипаюта – новых нет (за весь период – 5, выздоровел - 1), с. Мужи – новых нет (за весь период – 2, выздоровели - 2), с. Шурышкары – новых нет (за весь период – 1), д. Харампур – новых нет (за весь период – 1, выздоровел - 1), с. Толька – новых нет (за весь период – 1, выздоровел - 1), с. Овгорт – новых нет (за весь период – 1, выздоровел - 1), с. Газ-Сале – новых нет (за весь период – 1, выздоровел - 1).

За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 447 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.