Погода на Ямале 15 августа: дожди продолжаются

На Ямале дожди продолжаются. Фото - pixabay.com.

В субботу, 15 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске + 12 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 10 м/с.

В Надыме +14 градусов, переменная облачность, днем осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 7 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь – до вечера, ветер северный 7 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер северный 1 м/с.