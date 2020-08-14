В Салехарде к ноябрю построят приют для безнадзорных животных Фото: salekhard.org

В Салехарде на площадке, где планируется разместить приют, завершены все подготовительные работы. Об этом глава города Алексей Титовский сообщил в ходе в окружной видеоконференции под председательством первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

Вопрос повестки – строительство приюта для безнадзорных животных. Планировка территории, обустройство свайного поля, подготовлены договоры по техническому присоединению.

- Производство всех модулей заканчивается в конце августа, в сентябре они будут доставлены в Салехард, в октябре будет произведен монтаж, - рассказал Алексей Титовский.

Напомним, новый приют позволит взять на передержку 100 собак и 40 кошек. Всего на Ямале до конца года должны открыться все 13 приютов.

На сегодняшний день приюты для животных уже работают в Лабытнанги, Надыме и Муравленко, готовится к запуску самый крупный приют в округе, в городе Ноябрьск.