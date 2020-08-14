В Ноябрьске три человека стали жертвами мошенничества

В Ноябрьске за день три человека стали жертвами мошенничества Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Аферисты лишили горожан 470 тысяч рублей. В дежурную часть 13 августа полиции обратились три человека.

В первом случае 27-летняя жительница города Ноябрьска перевела гадалке, которая обещала снять порчу 355 тысяч рублей. В другом случае мужчина поверил мнимому сотруднику службы безопасности банка, который сообщил, что со счета пытаются похитить денежные средства. Аферист выманил 98 тысяч рублей.

Еще одна пострадавшая от действий мошенников – женщина, которая хотела купить по объявлению породистого щенка и перевела неизвестным 17 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность причастных к совершению данных противозаконных действий, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.