Ноябрьская молодежь готовится к «Большим приключениям» Фото: Администрация Ноябрьска

Молодежь Ноябрьска ждут «Большие приключения». Управление культуры города объявило старт сбора заявок на участие в одном из самых масштабных региональных фестивалей для молодежи.

В этом году седьмой по счету открытый региональный фестиваль решили провести на территории Ноябрьск-парка. Его главной темой станет 45-летие города. Организаторы обещают много нового и интересного и уже принимают заявки на участие.

- Большие приключения – одно из самых масштабных и разноформатных мероприятий для молодежи. Это действительно всегда очень познавательно, ярко, весело. Обязательно участвуйте. От меня кубок и поздравление победителям, - пишет в своем телеграм-канале глава города Алексей Романов.

С каждым годом «Большие приключения» собирает все больше участников, присоединяются команды из других муниципалитетов Ямала. Ведь это не просто способ интересно провести время, это возможность стать героем, проявить творческое мышление и показать свою физическую силу. Участвующие команды должны состоять из 10 человек, возраст которых от 18 до 35 лет.