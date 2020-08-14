Ремонт дороги Салехард - Аэропорт завершится до конца сентября Фото: yanao.ru

Ремонт трассы Салехард-Аэропорт, согласно контракту, завершится до конца сентября. Сейчас выполнено 70% дорожных работ. Сейчас на объекте меняется дорожное покрытие и барьерное ограждение, укрепляются обочины и наносится разметка.

- В прошлом году отремонтировали 2,5 км дороги, в том числе километровый участок ремонтировался капитально. В этом сезоне проводим работы на оставшихся участках протяженностью 2,7 км. На перекрестке возле бывшей автозаправочной станции появится светофор, - сообщил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Перед пешеходным переходом около стелы «Полярная звезда» появилась экспериментальная разметка из горячего термопластика. На дорогу нанесен дублирующий знак «Приближение к пешеходному переходу». В зимнее время специалисты технадзора проверят, как зарекомендует себя материал при механизированной очистке проезжей части от снега.

Текущий год на Ямале объявлен губернатором Дмитрием Артюховым Годом дорог, работы ведутся на 400-х километрах ямальских дорог. К концу сезона работы завершат на 230 км региональных и 70 км муниципальных трасс.