Ноябрянин, спасая деньги от мошенников, отдал им же 360 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Житель Ноябрьска стал жертвой мошенничества, поверив лжесотрудникам банковского учреждения. 46-летний мужчина обратился в полицию 12 августа 2020 года, когда понял, что его обманули. Аферисты выманили у него 360 тысяч рублей.

Доверчивому горожанину позвонили неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что со счета клиента осуществляется списание денег. Под предлогом отмены несанкционированной операции злоумышленник уговорил ноябрянина осуществить перевод средств на другие лицевые счета.

Горожанин через мобильное приложение перевел деньги на номера счетов, которые указал лжесотрудник банка. В результате с банковской карты потерпевшего были списаны 360 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.