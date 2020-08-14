Тарко-Салинская больница получила новые реанимобили Фото: yanao.ru

В распоряжение Тарко-Салинской центральной районной больницы поступило два автомобиля для оказания экстренной медицинской помощи. В комплектацию «УАЗ» входит сложное оборудование для спасения людей при жизнеугрожающих состояниях, в том числе после чрезвычайных ситуаций.

Прямо в дороге в этих реанимобилях возможно проведения всех видов реанимационных мероприятий детям, взрослым, беременным женщинам. В спецмашине есть все необходимое и для удобства работы врачей и перевозки пациентов: современные носилки трех видов, термоодеяло, яркое светодиодное освещение.

Как сообщил главный врач учреждения Максим Зинин, новые автомобили будут распределены в филиалы больницы, расположенные в поселениях Пуровского района, и совсем скоро они будут доставлять медицинские бригады к пациентам по вызову 03.

Тарко-Салинская ЦРБ одна из семи учреждений окружного здравоохранения, где появятся новые реанимобили. Всего в регион поступило 11 спецмашин, которые куплены на средства из резервного фонда правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. Для регионов страны по данной программе закуплено порядка 1200 автомобилей скорой медицинской помощи класса С, сообщает правительство ЯНАО.