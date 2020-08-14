В Шурышкарском районе мужчина сдал жену-дебоширку полиции Фото: pixabay.com

Жительницу Шурышкарского района оштрафовали за нападение на полицейского. Правоохранителям дебоширку сдал супруг.

Инцидент произошёл в селе Шурышкары 18 апреля 2020 года. В отдел полиции позвонил местный житель с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что его пьяная супруга, нарушает общественный порядок. Прибывший по вызову участковый уполномоченный обнаружил правонарушительницу около подъезда дома. Женщина в ответ на законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия пнула полицейского

Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летней местной жительницы. Наказанием для нее стали 10 тысяч рублей штрафа, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.