В Ноябрьске возобновили проведение дней онкологической безопасности Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске снова будут проводить дни онкологической безопасности. Уже 22 августа к доктору может обратиться каждый, кто не состоит на диспансерном учете у онколога, но у кого есть вопросы, жалобы и подозрения на возможное заболевание. Профильный врач проконсультирует пациентов по онкологическим вопросам

Горожане могут обратиться с 08:00 до 12:00 в ЦАОП, по адресу ул. Республики дом 32. Врач при необходимости назначит дополнительное обследование. Предварительная запись по телефону 62-58-05. При себе иметь паспорт, медицинский полис