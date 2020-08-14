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На Ямале зарегистрировано три лесных пожара

Один очаг - в Красноселькупском районе и два в Тазовском
Анна ПоляковаАннаПолякова
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На Ямале зарегистрировано три лесных пожара Фото dprr.yanao.ru

На Ямале зарегистрировано три лесных пожара Фото dprr.yanao.ru

На Ямале действуют три природных пожара. Леса горят на площади 15,5 га, сообщили 14 августа в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Один очаг зарегистрирован в Красноселькупском районе и два в Тазовском.

В ликвидации пожаров участвуют 34 человека. Всего с начала пожароопасного сезона возникло 107 природных пожаров на 2 268,74 га, в том числе в лесном фонде 90 пожаров на 1 845,84 га.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 02.07.2020 по 01.09.2020 действует особый противопожарный режим, а с 30.07.2020 по 19.08.2020 ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Ежедневный мониторинг лесных пожаров проводится с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также с применением беспилотных летательных аппаратов ОРЛАН.

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